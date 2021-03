"Le n°5 de Chanel", la biographie non autorisée du célèbre parfum signée Marie Dominique Lelièvre

Depuis cent ans, le parfum n°5 de Chanel fait les grandes heures de la maison de haute couture. Marie Dominique Lelièvre lui consacre une biographie non autorisée.

Comment expliquer la longévité et le succès d’un parfum ? Comment et pourquoi se lance-t-on dans l’écriture d’une biographie d’un parfum iconique ? Marie-Dominique Lelièvre a mené l’enquête autour du célèbre “N°5 de Chanel” (éditions J’ai lu). Découvert en 1921 par Coco Chanel, ce parfum qui allait faire les grandes heures de la maison de haute couture existait pourtant déjà depuis plusieurs années. Au gré d’une enquête fournie et minutieuse, Marie Dominique Lelièvre retrace l’histoire du N°5 de Chanel de sa création à nos jours. Passionnant !

Journaliste et écrivain, Marie-Dominique Lelièvre a déjà consacré un ouvrage à l’univers de Coco Chanel avec “Chanel & co” mais s’est aussi intéressée à Françoise Sagan ou Brigitte Bardot.

