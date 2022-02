Le nouveau dictionnaire alsacien-français d'Henri Rünneburger

Voilà une somme de près de 100.000 entrées pour ce dictionnaire franco-alsacien qui parle plus spécifiquement de la langue de Benfeld et de ses environs.

Henri Rünneburger vit actuellement près de Marseille, à Allauch. Il vous raconte comment il en est arrivé à travailler sur l'alémanique et notamment sur le parler de Benfeld.

Dans le domaine de la dialectologie germanique actuelle, le nombre relativement réduit de travaux sur l’alsacien et ses variantes locales peut s’expliquer par la situation de notre territoire linguistique, entre France et Allemagne. Et pourtant, ces points de friction sont précisément la raison pour laquelle notre langue reste aujourd’hui encore particulièrement intéressante, à la fois pour les dialectologues et les sociolinguistes. Henri Rünneburger, originaire de Benfeld, et maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, a travaillé trente ans sur son dico un nouveau dictionnaire français-alsacien, et alsacien-français, il le sort en trois tomes chez Baar, dico qui représente le travail lexicographique le plus important paru jusqu'à ce jour sur notre espace linguistique alémanique.

De plus, il est un reflet précis de l’état de la langue dans la partie sud du Bas-Rhin au XXe siècle et montre à travers de nombreux exemples comment le vocabulaire subit au quotidien l’influence du français, langue dominante dans la vie publique. Avec près de 100 000 entrées, ce dictionnaire élaboré sur la base d’un corpus, offre une large vue d’ensemble sur les formes dialectales ainsi que sur leurs emplois, illustrés par de nombreux exemples. L’indication du sens de chaque entrée est enrichie non seulement de cooccurrences, mais aussi de formes idiomatiques figées avec leur explication.

De plus, toutes les entrées comportent leur prononciation ainsi que les principales formes fléchies (déclinées ou conjuguées). Sont également indiquées, dans la mesure du possible, les synonymes, antonymes, diminutifs et autres mots proches par leur usage, en n’oubliant pas le niveau de style ou le domaine d’emploi (le bâtiment, l’imprimerie, menuiserie, médecine, religion, sport, botanique, zoologie). Ce dictionnaire de 2.500 pages témoigne de toute la variété de la culture régionale alsacienne telle qu’elle s’incarne dans la langue, une langue qui doit s’affirmer dans une société en pleine évolution. Seul bémol de ces 3 volumes, leur prix, 300 € tout de même, mais vu leur importance, il fallait que je vous en parle.

