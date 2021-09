Le nouveau livre "Colmar l'Insolite"

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter Colmar l'Insolite Copier

Aujourd’hui, nous parlons de Colmar...non, pas la marque italienne connue pour son matériel de ski mais bien la ville de Colmar, préfecture du Haut-Rhin, 70.000 habitants. "Ville quatre fleurs", marché de Noël, foire aux vins, ville-congrès… Avec son microclimat colmarien : grâce à la barrière naturelle des Vosges, Colmar est l’une des villes les plus sèches de France. Ville touristique, aussi, avec sa “petite Venise” très prisée. Mais ça suffit, il n’y en a pas que pour les touristes.Ben oui quoi, c’est vrai, qui pense aux colmariens qui aimeraient apprendre des choses sur leur ville sans devoir acheter un guide en 8 langues ?

C’est ce qu’a voulu Eric Zipper, éditeur de la maison Baobab, dans son livre “Colmar l’insolite” permet d’offrir un regard nouveau sur la ville de Colmar au travers d’angles de vue insolites et surprenants. Avec plusieurs niveaux de lecture, ce livre vous submergera par la beauté et la qualité de ses visuels très diversifiés de l’aquarelle à la photographie. Colmar. Vous y verrez ses maisons anciennes, ses édifices religieux, les collections de son musée Unterlinden, ses places et ses rues regorgeant de curiosités architecturales, l’ambiance de sa Petite Venise, oui enfin pas à ce point là non plus…

Mais il est possible de porter sur ces richesses un regard renouvelé. Et d’aller au-delà des évidences pour savourer au mieux toutes les facettes plus discrètes qui font la beauté d’une ville. Bref d’ouvrir son esprit à un Colmar plus insolite. C’est l’ambition de ce livre, bourré d’annotations sur les photos, c’est vraiment pour les colmariens qui ne connaissent peut-être pas toujours leur ville, venez découvrir toutes ces choses cachées à côté desquelles vous passez peut-être chaque jour. Colmar l’Insolite, chez Baobab, c’est 15,80€ chez votre libraire préféré.

La page de Colmar l'Insolite sur le site de l'éditeur.