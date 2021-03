Le nouveau roman d’Agnès Ledig “Se le dire enfin” aux éditions J’ai lu

Sur le quai d'une gare, tout peut changer. Edouard en fait l'expérience quand il décide de tout quitter. Sa femme. Sa vie. Ses habitudes. Sur un coup de tête, il part et se retrouve en forêt de Brocéliande. Pourquoi et comment ? C'est ce que le lecteur découvrira en lisant le roman d'Agnès Ledig, "Se le dire enfin" (J'ai lu). Après les succès de « Juste avant le bonheur » et « Pars avec lui » notamment, l'autrice retrouve ses lecteurs et vous présente des personnages comme elle sait les faire.

Ecoutez l'interview d'Agnès Ledig pour son roman "Se le dire enfin" Copier

Un hymne à la nature

Dans ce roman, vous suivrez donc Edouard, ce Parisien de 50 ans qui quitte tout… il se retrouve en pleine nature au coeur de la forêt de Brocéliande. La nature tient un rôle majeur dans ce roman. Agnès Ledig souhaitait lui rendre hommage et la mettre à l'honneur.

Le nouveau roman d'Agnès Ledig

Agnès Ledig et ce roman plein de promesses, « Se le dire enfin » paru aux éditions J’ai lu