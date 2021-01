Le "Palais Bourbon" croqué par l'auteur dessinateur Kokopello

Que vous soyez amateurs de politique ou pas, vous connaissez forcément l’Assemblée nationale qui prend place au Palais Bourbon à Paris. Cet endroit est aussi connu qu'il reste impénétrable. Et pourtant ! Kokopello a réussi le pari fou d'obtenir l'autorisation de pénétrer librement au coeur de ce lieu hautement symbolique.

Qui sont ces élus qui siègent à l’Assemblée ? Comment se passe le quotidien ? Suivez le guide… et le coup de crayon de Kokopello.

Résumé

Tout le monde sait ce qu’est l’Assemblée nationale…

Enfin, dans les grandes lignes : des élus qui siègent au Palais Bourbon et qui votent les lois. En théorie. Parce que, en pratique, on le sait bien, ils ne sont jamais dans l’hémicycle ou alors pour y piquer un petit roupillon… Une planque !

Ça, ça serait l’idée générale. Mais, soyons plus précis – et plus honnêtes –, que sait-on de ces 577 (quand même !) députés, élus tous les cinq ans au suffrage universel direct ? Que connaît-on vraiment de leur quotidien et de leur boulot ? Kokopello a mené l’enquête, se glissant dans les pas de plusieurs députés, les accompagnant dans les couloirs feutrés du Palais-Bourbon mais aussi sur les trottoirs de leur circonscription.

Un taux d’abstention record lors des législatives de 2017 le montre : personne ne sait à quoi servent les députés. Kokopello part alors en reportage. Il obtient du cabinet de la présidence un badge spécifique qui lui permet de se balader dans des endroits du Palais-Bourbon interdits au public, même aux journalistes : on découvre alors un monde inconnu. Avec des exemples concrets, il décortique ensuite le fonctionnement de l’institution : des QAG aux commissions permanentes, des amendements aux missions d’information… On poursuit avec une visite à la déontologue et aux questeurs. Enfin, Kokopello se fait reporter de terrain et écume les circonscriptions : une manif des « gilets jaunes » avec Ruffin, une fête de la transhumance avec Lassalle, une matinée à la permanence de Villani, entre autres…

Cette plongée au cœur du pouvoir montre une réalité bien plus complexe que celle de quelques bonshommes en costume s’agitant dans un hémicycle. Le ton est léger ; le dessin est souvent drôle, mais le propos est ultra-documenté : une excellente BD reportage !

L'auteur

Antoine Angé, ou Kokopello, est né le 2 décembre 1991.

Il grandit entre une cité du Blanc-Mesnil et un pavillon de Tremblay-en-France, puis il entreprend des études de cinéma à l’université Paris VIII. Études qui le conduisent chez Lobster films, une société française de restauration de films anciens.

Éditeur de films le jour, il devient dessinateur politique la nuit. Durant la campagne présidentielle de 2017, il se fait passer pour un militant lambda et parvient à infiltrer les équipes de campagne de cinq partis. Pendant plusieurs mois, il croque la course à l’Élysée vue du côté des militants et la dessine pour la presse. La campagne terminée, Kokopello se lance un nouveau défi : infiltrer l’Assemblée nationale.

C’est le début d’une nouvelle aventure : Palais-Bourbon.