Pierre Nuss a retrouvé des kobolds dans le Val d'Argent, grâce à Nicolas Kempf et Benjamin Strickler.

Dans la collection « Graine d’histoire », « Le petit peuple des mines » est sorti il y a quelques semaines aux éditions de la Nuée Bleue.Destinée à donner le goût de l’histoire aux enfants, c’est une aventure qui se passe à Sainte-Marie-aux-Mines au XVIe siècle, en 1533 précisément, signée par le Sélestadien Nicolas Kempf. Pour les illustrations, c’est le trait de Benjamin Strickler qui portera l’aventure d’un garçon plein d’imagination, dans les mines de Sainte-Marie-aux-Mines, dans le bien nommé Val d’Argent.

Le jeune Rémy travaille dans les mines d’argent de Màrkerich. Un jour qu’il est bien fatigué apparaissent sous ses yeux de drôles de petites bêtes qui parlent et… lui volent son goûter ! Ces rats sont en vérité des Kobolds. Dans le folklore minier nordique ou germanique, les kobolds pillent les veines de métaux précieux, causent sans prévenir de graves accidents et surtout les suffocations dans les mines. Les mineurs accusent ces kobolds de voler le minerai d'argent ou de cuivre, de le remplacer par des mauvais minerais spécifiques et inutilisables, qualifié de kobolt ou kobalt, cobaltum en latin médiéval, et de disséminer à qui mieux mieux dans les souterrains des émanations ou poussières empoisonnées d'arsenic ou des poches d'hydrogène sulfuré.

Des sales bêtes, mais est-ce vraiment le cas ? En remontant à la surface, Rémy a conscience qu’un grand danger menace les mineurs. Mais personne ne l’écoute et ses amis se moquent de lui. A-t-il rêvé ? Seule Elsbet, une Tyrolienne récemment arrivée dans la vallée, semble le croire et lui parle du petit peuple des mines. Il va alors essayer de retrouver ces étranges créatures.

Pas la peine d’aller jusque-là pour connaître la suite, lisez le petit peuple des mines de Nicolas Kempf, un roman jeunesse illustré, à la Nuée Bleue, c’est 10 € chez votre libraire préféré.

