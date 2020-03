Le Printemps des poètes se déroule jusqu’au 23 mars, c'est donc le moment de parler de poésie

"Espère en ton courage" de Sophie Nauleau paru chez Actes Sud

Sophie Nauleau est écrivain, docteur en Littérature française, diplômée de l’École du Louvre et directrice artistique du Printemps des Poètes depuis 2017. Elle a composé de nombreuses anthologies poétiques dont "La Poésie à l’épreuve de soi" ou "Espère en ton courage" pour cette édition du Printemps des Poètes 2020. Le résumé : Après "La poésie à l'épreuve de soi", paru en écho au Printemps des Poètes 2018 dédié à L'Ardeur, voici un nouvel opus qui met Le Courage au cœur de l'engagement poétique. Dans les pas de Corneille et son célèbre "Espère en ton courage", Sophie Nauleau propose un parcours audacieux qui éveille, des troubadours à nos jours, les poèmes qui n'ont pas craint de tenir hardiment parole. Ce livre est paru en amont de la 22e édition du Printemps des Poètes ayant Le Courage pour emblème, jusqu'au 23 mars 2020.

"Centuries" de Matthieu Roger paru chez Chloé des Lys

Matthieu Roger tient le blog Les lectures d'Arès. Il est féru d'Histoire et de batailles. Originaire d'Angers, il vit aujourd'hui à Tours et "Centuries" est son premier recueil de poèmes. Le résumé : Centuries est une invite poétique au voyage, à travers les temps longs de l’Histoire du monde et des civilisations. L’auteur nous y conte sa propre légende des siècles, les guerres et le fracas des armes qui forgèrent les femmes et les hommes de toutes conditions, leurs destins fulgurants comme leurs gloires éphémères ! Au détour de ses alexandrins, il nous transporte aussi bien sur les champs de batailles qu’au creux des bras fantasmés des muses.

