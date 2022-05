Un homme fait une rencontre inattendue alors qu’il se promène à vélo dans la campagne de son enfance : son instituteur. Lui qui pensait avoir enterré à jamais cet horrible personnage, il se retrouve, à partir de cet instant, avec une obsédante idée en tête : se venger. Tandis qu’il échafaude toutes sortes de solutions, il apprend que son bourreau possède un magnifique jardin. Rêvant lui-même de devenir jardinier, cette découverte le révulse. Comment un individu aussi cruel a-t-il pu créer un tel enchantement ? Entre sa détermination implacable et ses difficultés à mener à bien un projet plus compliqué que prévu, son désir de représailles le dévore. Une première personne perd la vie. Puis de nombreux obstacles vont se dresser, presque insurmontables... Jusqu’au dénouement qui le plongera dans la plus grande stupéfaction.

Le rat d'école de Serge Lapouge

Serge Lapouge, le spécialiste des jardins (aux éditions Terre Vivante), créateur en Périgord des Jardins de l'Albarède, labellisé Jardin Remarquable ! Il nous ouvre aujourd'hui les portes de son jardin secret : la littérature. Dans ce premier roman noir, Le Rat d'école, il joue avec nos peurs d'enfance, il titille notre curiosité au fil d'un suspense permanent et il sème les graines d'une résilience improbable mais indispensable.

Ecoutez Serge Lapouge dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :