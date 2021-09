Le “Roi des Mapuche” revient pour de nouvelles aventures en BD

Christophe Dabitch et Nicolas Dumontheuil sortent le tome 2 des aventures du “Roi des Mapuche”

Librement inspirée de la vie d’Antoine de Tounens, juriste périgourdin au parcours atypique, devenu “Roi des Mapuche”, la bande dessinée qui porte ce nom fait de nouveau l’actualité avec la sortie du tome 2. Après la traversée de Paris, le lecteur suit Antoine de Lunens (rebaptisé ainsi par les auteurs) à la rencontre du peuple chilien. Cette histoire étonnante ne peut se résumer en un tome… pour le plus grand bonheur des lecteurs qui auront plaisir à retrouver ce héros loufoque et cet univers décoiffant conçu par le duo Nicolas Dumontheuil et Christophe Dabitch

Ecoutez l'interview de Christophe Dabitch pour "Roi des Mapuche", le tome 2 Copier

La bande dessinée “Roi des Mapuche” le tome 1 et 2 sera à l’honneur du festival de la BD de Bassillac avec une exposition de leurs textes et de leurs photos avec des planches originales. Rendez-vous les 9 et 10 octobre 2021

"Roi des Mapuche", Au royaume de Wallmapu de Christophe Dabitch et Nicolas Dumontheuil aux éditions Futuropolis