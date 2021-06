Un polar à l'époque de Sainte-Odile : les Yeux de la Grâce de Pierre Marchant

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter avec humour cet ouvrage Copier

Un livre pour accompagner vos lectures estivales, et en rapport avec le Jubilé de Sainte Odile, la sainte patronne de l’Alsace est décédée il y a 1.300 ans. Le roman “les yeux de la Grâce” de Pierre Marchant, a été réédité pour l’occasion aux éditions du Verger, dans la collection la bibliothèque rhénane. Rien que le titre est déjà une référence à Sainte-Odile, née aveugle. Nous voilà aux premières années de l'ascension de Charles Martel, grand-père de Charlemagne, au temps des rois francs chevelus et de la christianisation de l'Europe. C'est une époque de saints et de nobles brigands, de foi et de sauvagerie, d'où émergera bientôt un empire et une nouvelle civilisation. À l'ombre du monastère tout juste fondé par sainte Odile, la découverte d'un corps, rendu par les eaux boueuses du Rhin, va lancer sur les routes un jeune homme blessé, une jeune fille audacieuse et un vieux moine attentif. Entre quête initiatique et roman policier, Pierre Marchant vous emmène avec délicatesse et un art maîtrisé du suspense dans une époque excessive, en dureté comme en amour. Rien ne vous sera épargné : le fracas des armes et des appétits, la violence des âges sombres où le seigneur n’est jamais loin du brigand. Roman policier, qui installe un meurtre, une enquête, des coupables et des détectives. Roman réfléchi, qui évoque la christianisation du continent, les moines irlandais, et, au sommet du Hohenbourg, cette abbaye de femmes que dirige cette singulière Odile, qui porte en elle la douceur, le silence et le pardon là où les soudards n’ont que violence, fracas et vengeance. Au-delà de l’intrigue, rythmée, tendue, prenante, Pierre Marchant prend un évident plaisir à évoquer cette Alsace du VIIIe siècle, au temps des francs. Le voyage dans le temps avec les yeux de la Grâce est bon marché, ce n’est que 18 € chez votre libraire préféré.

