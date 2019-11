Le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes à Montreuil

Montreuil, France

C'est devenu un rendez-vous incontournable à Montreuil (Seine-Saint-Denis) : le Salon du livre et de la presse jeunesse a ouvert ses portes ce mercredi 27 novembre à l'Espace Paris-Est avec pour thème cette année : l'éloge de la lenteur.

Jusqu'au 2 décembre, des milliers de visiteurs, enfants, adolescents, accompagnés de leurs professeurs ou de leurs parents sont attendus, ainsi que 250 auteurs et 450 exposants.

Les classiques et les nouvelles tendances

Cette 35ème édition du salon prouve encore une fois le succès de la littérature jeunesse qui se confirme d'année en année avec 10 000 ouvrages publiés en 2018 et 348 millions d'euros de chiffres d'affaires (soit 14% des parts de marché sur la vente totale des livres).

Chaque année, il y a les valeurs sûres "comme les livres qui parlent d'animaux, de dinosaures, de Noël à cette période là de l'année", explique Angèle Pacary, attachée de presse aux éditions Casterman. "Mais il y a aussi des tendances qui émergent", précise-t-elle. "Cette année par exemple, on assiste à _un retour du 'fais-moi peur'_, avec le succès du livre 109 rue des soupirs qui se déroule dans une maison hantée et qui marche très fort".

Sans oublier les ouvrages documentaires avec un succès grandissant, chez les lecteurs adolescents, des thématiques autour de l'identité "sur les questions LGBT par exemple, qu'on osait pas aborder avant", reconnaît Angèle Pacary.

Harry Potter, imbattable

Dans les allées du salon, on croise Elisa et Célia, sœurs jumelles de 8 ans. Elles, sont plutôt fan de tous les bouquins qui touchent aux animaux. "Le dernier que j'ai lu parlait d'un chiot abandonné et qui était sauvé par un vétérinaire, ça m'a beaucoup touché", raconte Célia. Pour la petite fille, le choix est vite fait entre un bon livre ou un bon film à la télé ou sur l'ordinateur : "c'est le livre sans hésiter !". Aaron, 10 ans, lui préfère les livres à suspense, "les romans policiers" et avoue avoir pris goût à la lecture grâce à sa nouvelle maîtresse. Alors que, pour Solène, Valentine, Noélie et Laura, collégiennes venues d'Hirson dans l'Aisne, Harry Potter, reste le grand classique, "imbattable !".

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

France Bleu Paris a aussi rencontré Louise, 9 ans, originaire de Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines. Elle nous raconte sa passion pour les livres "d'aventures et d"énigmes" et qui se terminent bien, de préférence !