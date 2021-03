Le salon "L'écrit des femmes" à la rencontre des lycéens

"L'écrit des femmes" présente des autrices tous les ans dans un salon du livre. L'événement porté par l'association "femmes solidaires" est privé de salon mais les organisatrices proposent à la place, cette année, des rencontres entre autrices et lycéens dans les établissements scolaires.

Pour les adhérentes de l'association, comme Françoise du Chaxel, il était important de continuer à faire vivre ce salon malgré l’impossibilité de l’organiser à l’Odyssée. Ce salon du livre consacré aux femmes et aux autrices met en lumière la créativité des autrices et permet de faire le point sur les luttes que les femmes ont encore à mener. Selon elle, il est notamment important d'apprendre aux adolescentes et adolescents, les grandes dates qui ont marqué l'histoire des droits des femmes.

Parmi les autrices présentées aux lycéens ou reçues par les lycéens, il y a Beata Umubyeyi- Mairesse, autrice originaire du Rwanda dont l’œuvre « Tous tes enfants dispersés » est publiée aux éditions Autrement. Elle rencontrera les élèves du lycée Jay de beaufort.

Beata Umubyeyi- Mairesse est adolescente quand elle survit au génocide des Tutsi et quitte le Rwanda pour la France en 1994. Après ses études, elle travaille pour des ONG dans différents pays. Elle vit désormais à Bordeaux où elle engagée auprès d’associations . Nouvelliste, poétesse et romancière, autrice notamment de « tous tes enfants dispersés » , une oeuvre sur « l’avant et l’après » pour laquelle elle a reçu le grand prix des 5 continents de la francophonie

Le roman "Ab Intestat" de Jallia Russialli sera également présenté au lycéens. Un roman né des violences faites aux femmes. Jallia Russialli est un pseudo, cette autrice victime de violences conjugales souhaite garder l’anonymat et n'ira pas à la rencontre des lycéens, mais l'association "femme solidaire" tenait à mettre en lumière ce premier roman inspiré de sa vie personnelle et des expériences de son entourage ou d'anonyme. Ce roman a un titre énigmatique : « ab intestat », c'est un terme juridique qui signifie décédé sans testament, au cœur duquel elle dénonce justement les violences faites aux femmes. Inspiré par des faits divers, malheureusement trop nombreux, le roman a pour décor Périgueux.

Chantal Monteillier, dessinatrice et autrice, pionnière dans le dessin de presse est aussi à l'honneur. Ses dessins sont exposés au lycée agricole de Coulounieix depuis le 19 mars. Peintre , dessinatrice, autrice, pionnière elle publie depuis des années des dessins de presse à l’humour ravageur, c’est d’ailleurs la pionnière des dessins de presse, c’est la première femme à oser la caricature politique dans les années 70. Elle a également publié une vingtaine d’albums de bandes dessinées et développe parallèlement une production littéraire.