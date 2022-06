Le sarladais Jon Sayad publie "Rêve d'un jour" au profit des enfants malades

Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d’exaucer le Rêve des enfants et adolescents très gravement malades.

Leur offrir une parenthèse enchantée pour oublier la maladie… tel est le but de l’association. Plus que tout autre, les enfants très gravement malades ont besoin de Rêver à des projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la maladie.

En réalisant leurs vœux les plus fous, l’association leur permet de s’évader du quotidien et de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir.

« En février 1994, et plus particulièrement, le samedi 5 février, c’était une rencontre entre 7 amis, une boîte à sucre en métal dans laquelle chacun a versé 50 francs tout cela pour construire beaucoup d’espoir et de motivation afin de permettre aux enfants très gravement malades de vivre le plus beau jour de leur vie, d’apprendre à se dépasser, à dépasser la maladie, à retrouver leur identité d’enfant et surtout à être le Héros de leur histoire ! » Josiane Gonnot, Présidente de l'association Rêves

Un recueil au profit de l'association

Jon Sayad, artiste sarladais, a eu l'idée de faire appel à d'autres auteurs, poètes, dessinateurs, illustrateurs et calligraphes pour regrouper des œuvres dans un recueil intitulé "Rêve d'un jour". Au travers de leurs arts, ils nous proposent de voyager sur les thèmes de l'enfance, de l'amour, de la sensualité et des thèmes de société.

Vous pouvez commander ce recueil, dont l'intégralité des bénéfices sont reversés au profit de l'associations Rêves.