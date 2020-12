"Le secret de Léonard": le premier roman jeunesse de Mireille Calmel

Habituée des grands romans historiques, Mireille Calmel revient en librairie avec son premier roman jeunesse. "Le secret de Léonard" s'adresse aux enfants de 8 à 10 ans. Pour accompagner les mots de Mireille Calmel, les illustrations de Romain Mennetrier complètent le tableau de ce roman qui emmène les enfants sur les traces de Léonard de Vinci.

Au château d’Amboise, le temps s’est arrêté : Léonard de Vinci vient de mourir. Mais pour Flore, Raphaël, Louis et Pierre, il n’y a plus une minute à perdre: ils doivent retrouver le dessin de « L’ aile volante », l’une des plus grandes inventions du maître. Qui l’a dérobé et pourquoi?

Le compte à rebours est lancé, car le roi François Ier ne doit pas s’apercevoir de sa disparition...

Ecoutez l'interview de Mireille Calmel Copier

Auteure

Auteure à succès, Mireille Calmel a publié plus d’une vingtaine de romans historiques aux éditions XO, qui figurent tous sur les listes de best-sellers en France comme à l’étranger (elle est traduite dans une douzaine de pays). Elle publie également son nouveau roman adulte La louve cathare chez XO

Mireille Calmel et le secret de Léonard, son premier roman jeunesse - Bruno Levy

Illustratreur

Romain Mennetrier illustre des albums et des romans, notamment chez Auzou, Nathan, Le Père Castor ou Milan, et travaille régulièrement pour Bayard Presse.