LE TOUR DE FRANCE, abécédaire ébaudissant par Christian Laborde éditons du Rocher

L'auteur : Christian Laborde, c’est un vieux complice de Claude Nougaro. Il habite Pau et c’est l’un des rares auteurs d' Aquitaine à vivre de sa plume. Il a signé plusieurs livres sur le vélo car il connaît bien son sujet. Dans ce domaine, il est intarissable et déclare : « J’écris encore sur le tour de France pour ne pas perdre de vue l’enfant que j’étais".

Le livre : Il se présente comme un dictionnaire, de A à Z ; toutes les lettres sont représentées, avec les noms des coureurs, bien sûr, Anquetil, Augé, jusqu’à Zoetemelk, mais il n’y a pas que les champions, il y a aussi des noms communs : A comme abandonner, B comme bizarrerie, Z comme Zinzin… Cet ouvrage est truffé d’anecdotes. C’est beaucoup moins aride à lire qu’un dictionnaire, grâce à ces passages drôles : pour l’humour et l'art de raconter, Laborde est un Maître ! Il rappelle aussi les échecs, les combats, les coups tordus, il s’intéresse aux collections de vieux bidons ou de maillots, il consacre des pages à la caravane du tour, aux lieux, et dans les Pyrénées forcément on n’en manque pas... Il intègre le regard des célébrités, comme les réflexions de Pierre Desproges sur le sujet. On trouve aussi de la poésie, dans la bouche des champions : Raymond Mastroto, le taureau de Nay, remporte l’épreuve à Pau en 1967 après avoir souffert dans le Tourmalet, et déclarera à l’arrivée « je suais tellement que je graissais la chaine ». Un livre enrichissant mais surtout divertissant. Et, ce qui ne gâte rien, c'est un bel objet !