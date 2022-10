Le temps que ce dangereux individu soit appréhendé, toute la région de Bergerac était en émoi… « Ça a duré quatre ans ! », rappelle Guy Penaud, en charge de l’enquête à l’époque. « Pendant quatre ans, il y a eu des agressions, des séquestrations… Il arrivait la nuit et puis ensuite, il disparaissait. Il n’y avait aucun élément ! Tous les faits se passaient dans la région de Bergerac et les gens se disaient – Mais ça va être notre tour, la prochaine fois ! – Il n’y avait aucun élément et c’était à l’époque la panique ; il paraît même que les vendeurs d’armes se disaient – Mais c’est bizarre, on nous achète de plus en plus d’armes pour se défendre ! – parce que les gens avaient vraiment peur. »

Couverture - © Editions Les Livres de l’Îlot

« Le tueur de la pleine lune de Bergerac », par Guy Penaud, est paru aux éditions Les Livres de l’Îlot.