Les 2 nouveaux livres de Gabriel Charmes

Strasbourg, France

Le revenu universel - Vers un nouveau pacte social chez Transition.

La Passante du temps qui passe chez Dom Editions.

La page Wikipedia de Gabriel Charmes.

Couverture du livre - Editions Transition

La vieille idée d’un « revenu universel » versé inconditionnellement à chaque citoyen revient en force dans notre société en souffrance. Le principe d’un revenu qui garantit le « droit de vivre » et couvre les besoins vitaux de chacun sans exigence de contrepartie pourrait bien devenir le « prochain modèle économique de l’humanité, celui qui assurerait une ''organisation plus intelligente des richesses'' et redessinerait les contours d’une société plus vivable. »

L’ancien député Jacques Duboin (1878-1976) rappelait que « si l’homme est dénué des moyens d’existence, son droit à la vie devient un leurre. »

Conçu comme une « prestation universelle qui traduit une reconnaissance comme membre de la communauté », il permet d’accéder à un travail choisi : plutôt que de demander à une personne de travailler pour un salaire, ne vaudrait-il pas mieux lui accorder un revenu afin qu’elle puisse… travailler ?

Cette « utopie réaliste », conjuguant efficacité et équité, nous ferait passer d’une « société de précarité subie à une société de mobilité choisie ». Il s’agit d’inventer la « société post-salariale » de la désargence et de bienveillance qui permettra à chacun de devenir créateur de richesse sociale hors emploi en lui donnant un véritable permis de conduire sa vie selon ses besoins et ses possibilités.

La Passante du temps qui passe chez Dom Editions.

Couverture du livre - DOM Editions

Un beau soir, un jeune banquier d'aujourd'hui rencontre une belle princesse d'autrefois.

Tristan est expert en finance quantique et en déraison comptable dans un siècle de prédation insoutenable.

Éva a régné sur les têtes couronnées et les décideurs de la Belle Époque ou de tous les temps...

Alors que le trader bien de son temps n'en finit pas de s'enrichir sans nécessité ni raison particulière aux dépens de son espèce, la princesse Éva Orlova incarne dans sa personne un autre vieux rêve de l'humanité, celui de l'éternelle jeunesse.

Elle a traversé les âges pour venir à sa rencontre et lui révèle son secret. Celui qui permettrait d'en finir enfin avec les maux qui affligent l'humanité depuis les commencements de son aventure vitale : la maladie, la vieillesse, la décrépitude, la pauvreté, les guerres et la mort...

Alors que l'univers dont il se croit le maître se consume en une ultime flambée de vanité, Tristan s'apprête à en faire son affaire, à sa façon. En voulant arrêter le temps pour rejoindre sa belle passante, il prend rendez-vous avec son destin...