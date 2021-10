Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le livre du jour Copier

La généalogie, ça vous parle ? La Nuée sort un livre intitulé, les alsaciens, tous cousins.

Non mais n’abusez pas, quand même, hein. Des chroniques savoureuses et émouvantes pour une approche étonnante de l’histoire de l’Alsace ! Feuilletez les rubriques de ce livre, piochez au hasard, laissez-vous séduire par des fragments d’histoires ou des images délicieusement surannées, comme sorties d’une boîte à chaussure dénichée dans un grenier. Véridique ! Vous voyagerez de Riquewihr à Wissembourg, en faisant des détours par Westhoffen et Weyersheim et par cent autres villages. Vous y rencontrerez Barack Obama, Delphine Wespiser, Simone Veil, Yves Saint-Laurent, Bécassine, des meuniers, des sages-femmes, des sorciers, des musiciens.

Vous plongerez au cœur de la guerre de Trente Ans et du siège de Strasbourg en 1870, dans l’histoire du climat, des épidémies de jadis ou de la Légion d’honneur. Car le généalogiste., qui remonte le plus loin possible dans les lignées de ses ancêtres avec rigueur, méthode et constance, aime surtout se perdre dans le dédale de ce qui fait la vie des gens, la complexité des trajectoires personnelles, les anecdotes, les liens de cousinage surprenants.

Les frontières familiales, culturelles et religieuses sont bien plus poreuses que nous le croyons. Oui, les Alsaciens sont presque tous cousins selon ce livre. Ces chroniques ont été écrites par des membres du Cercle généalogique d’Alsace et publiées dans les Dernières Nouvelles d’Alsace entre 2016 et 2021. Un livre à retrouver chez votre libraire préféré au prix de 25€. Le Cercle Généalogique d’Alsace est à retrouver sur www.alsace-genealogie.com

Le livre sur le site de la Nuée Bleue.