Les ateliers de la Jonchère, un projet d'écriture et de littérature

Les ateliers de la Jonchière, à Puyméras, est le lieu situé au pied du mont Ventoux, au milieu des vignes et des oliviers, où l'on peut trouver le calme et l'inspiration.

Les ateliers de la Jonchère proposent cinq jours d’immersion et d’écriture au pied du mont Ventoux, avec des groupes de dix personnes maximum. En résidence, les participants auront à mener une réflexion sur ce qu’est et comment écrire, se nourrissant des échanges et regards croisés.

Si l’atelier de Jean Rouaud apporte un regard théorique sur la littérature, celui de Nathalie Skowronek entrera concrètement dans la fabrique des textes en s’appuyant sur sa pratique d’écrivain.

Jean Rouaud (prix Goncourt 1990 pour Les Champs d’honneur, Minuit) est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages dont les derniers parus : La splendeur escamotée de frère Cheval, Kiosque (cinquième tome de La vie poétique), L’avenir des simples et La constellation Rimbaud, tous aux éditions Grasset. Il a enseigné l'écriture à Sciences-Po Paris.

Nathalie Skowronek (European Union Prize for Literature 2020 pour La carte des regrets, Grasset) a publié en outre : Karen et moi et Max, en apparence (Arléa), La Shoah de Monsieur Durand (Gallimard), _Un monde sur mesur_e (Grasset). Elle enseigne au Master Textes et création littéraire de l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles.

