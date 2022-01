Les Bibliothèques Idéales jusqu'au 23 janvier à Strasbourg

Demandez le programme avec Pierre Nuss Copier

Les Bibliothèques Idéales démarrent aujourd’hui, et un ... ah si, si, c’est prévu, demain est sur mon calendrier, donc les bibliothèques idéales à Strasbourg et jusqu’au 23 janvier à la Cité de la Musique et de la Danse et dans les Médiathèques de la capitale alsacienne. 40 rendez-vous, grands entretiens, rencontres croisées, lectures et musique ayant pour thème “la parole nous sauve”. En plein cœur de l’hiver, les Bibliothèques idéales veulent démontrer que les grandes questions politiques, sociales ou culturelles agissent sur la vie intime des individus. S’approprier l’espace public, y prendre la parole pour dénoncer les injustices vécues, reprendre sa place grâce aux mobilisations actuelles : tel est le fil rouge de cette édition des Bibliothèques idéales de janvier avec toujours de riches rencontres pour tous et toutes de nos auteurs contemporains. Les livres prennent la parole, par le biais de vos auteurs préférés, avec entre autres, Riad Sattouf, Laurent Voulzy, Franz-Olivier Giesbert, Francis Huster, ou Emmanuel Todd, j’en oublie. Et la nuit de la lecture revient, ce samedi soir, une rencontre exceptionnelle avec David Foenkinos, l’auteur de La Délicatesse, ou de Charlotte, ainsi qu’une lecture musicale de Mathias Malzieu, vous vous rappelez de Mathias Malziue, c’est le chanteur du groupe Dyonisos. Bien sûr, tous les événements sont gratuits, certains sont sur réservation obligatoire, consultez le programme de cette semaine très chargée pour les bibliophiles et amoureux des lettres à Strasbourg, tout est sur le site des Bibliothèques Idéales.

