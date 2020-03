Les biographies de Pascal Duprat, député des Landes par Alain Lamaison

Alain Lamaison a consacré deux ouvrages à Pascal Duprat, député des Landes sous les 2ème et 3ème république. Ces livres intitulés "Pascal Duprat, sa vie son oeuvre" et "Pascal Duprat, la petite biographie" sont disponibles aux éditions Rémiges.

L'auteur : Alain Lamaison est originaire d’Hagetmau, il est devenu écrivain sur le tard. Dans une autre vie, il a été chercheur dans l’industrie plastique et c’est en tenant un journal d’entreprise qu’il a pris goût à l’écriture. Il a multiplié les pièces de théâtre, les romans, les biographies, si vous voulez découvrir sa production vous allez directement sur son site internet, Alain Lamaison.com. Alain Lamaison présente ses romans historiques, ses oeuvres humoristiques et ses deux ouvrages consacrés au député landais Pascal Duprat : "Sa vie son oeuvre" et "La petite biographie", toujours disponibles aux éditions Rémiges.

Les livres : en deux volumes. Le 17 juillet 1851, Pascal Duprat disait de lui-même "je suis un fils de la République, j'étais un paria de vos monarchies. " Ce landais de Chalosse, natif d'Hagetmau, était alors député de la 2ème République. Il était connu par ses pairs pour ses dons d'orateur et de tribun, avec des discours parfois improvisés sachant captiver son public. Pascal Duprat a toujours défendu le peuple et les faibles, oeuvrant constamment avec un souci de justice, d'égalité et de vérité. So opposition à Louis-Napoléon Bonaparte lui a valu 18 années d'exil avant de pouvoir retrouver son rôle de député et de finir comme ministre plénipotentiaire de la France au Chili. C'est le destin de cet homme hors du commun qu'Alain Lamaison brosse en 2 volumes.