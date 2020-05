Les bons gestes barrières avec Thérébentine

Thérébentine, la petite héroïne de Wilfried Desmond (Marcel Champion) veut aider les enfants en pratiquant les gestes barrières. C'est avec cette annonce sur sa page FaceBook que la petite Thérébentine nous donne des nouvelles.

Ohlala !!! Vous vous demandiez où j'étais passée ?? J'avais paumé les codes d'accès à la page, du coup impossible de venir vous faire un petit coucou.

Elle nous rassure c'est résolu. Elle poursuit : Je sais que beaucoup d'entre vous traversent une période difficile, j'ai demandé à Marcel Champion de vous préparer un document que vous pourrez utiliser GRATUITEMENT dans vos commerces ou entreprises pour informer vos clients des gestes à faire pour que tout se passe bien. Même si il a dit qu'il avait d'autres trucs à faire, Marcel a fini par le faire et je dois dire que c'est pas mal réussi. Alors n'hésitez pas, téléchargez le fichier, imprimez-le et affichez-le partout et avec un peu de chance dans quelques semaines tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir. Si certains veulent un document plus complet ou adapté à vos activités, envoyez moi un message, je verrai ce que je peux faire.

Les gestes barrières de thérèbentine - Marcel Champion

