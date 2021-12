"Les buveurs de ciel", le nouveau roman de l'écrivain de montagne Patrick Breuzé

Breton d'origine, mais plus que tout amoureux de la montagne, Patrick Breuzé s'est imposé comme un des plus grands écrivains de montagne en France. Lauréat du grand prix du Pays du Mont-Blanc et du prix Solidarité, son plus grand trophée a été d'être accepté parmi les anciens de son territoire alpin.

Si l'on sait déjà qu'il s'est passé quelque chose de grave, dès le début de ce roman "Les buveurs de ciel", nous allons devoir chercher, en savoir plus, pour découvrir le secret de cette histoire, et de ces lieux. Car les buveurs de ciel, ce sont ces anciens qui refont le monde dans un café, jusqu'à ce que leur café fétiche soit racheté par un homme indélicat et hâbleur, ils vont alors se réfugier chez l'un d'entre eux, le peintre Henri Payen d'Orville, et vont y créer une sorte de café clandestin, comme il en existe véritablement chez Patrick Breuzé, en Haute-Savoie. Lili, au milieu de tout ça, la serveuse, malheureuse, va rencontre le peintre, et vivre une divine idylle, dans un contexte de rivalité, mais aussi de solidarité.

Les buveurs de ciel, par Patrick Breuzé, à retrouver chez Calmann Levy.