Les chemins d’Hermes, trilogie de Constance Dufort, ed Astobelarra

Avec "Les chemins d’Hermes", on est dans la science fiction. La terre a été abandonnée parce qu’elle n’est plus viable et le protagoniste de l’histoire s’appelle Elseneur. C’est un jeune médecin urgentiste qui vit avec ses contemporains dans l’espace, dans des vaisseaux, qu’on appelle «la flotte» et qui doit suivre l’ordre établi. Il fait connaissance d’amis dont le tempérament est à l’opposé du sien, et ils vont se révolter contre un monde qui ressemble à une dictature, un monde où un conseil d’état attribue à chacun un rôle précis. Que se passe-t-il quand on veut sortir d’un carcan et vivre d’autres aventures ?

C’est une trilogie, donc il vaut mieux commencer par le premier tome qui s’intitule Le Peuple du Nid. C’est une histoire de science fiction, avec une intrigue soignée pleine de rebondissements et des personnages attachants, mais qui pose aussi des questions sur la société et le rôle de chacun. Mais c’est surtout une œuvre pleine d’espoir et le fait que le personnage principal soit un médecin urgentiste donne, en ce moment un sens tout particulier à cette saga. Où s’arrête la fiction, ou commence la réalité ?