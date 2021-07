Les conseils lecture de France Bleu pour l'édition 2021 de Partir en Livre

Partir en Livre, c'est l'occasion de rencontres avec des livres, des auteurs qui ne sont pas nécessairement parmi les plus connus. Le Centre National du Livre, avec les nombreux éditeurs et partenaires de l'événement, propose donc une bibliographie pour les curieux de nouveautés et d'idées de lecture, en voici quelques bonnes pages.

Conseils lecture 6-8 ans

Yukio l'enfant des vagues, de Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay (Gallimardjeunesse)

En manque d'inspiration, un écrivain se rend au Japon, dans l'archipel Yaeyama. Sur la plage d'une petite l'île, il croise matin et soir une femme mystérieuse qui contemple inlassablement la mer. Peu à peu, l'écrivain découvre l'histoire de Mayumi et de son fils Yukio, un étrange petit garçon qui préférait le monde de la mer à celui des hommes...

Le Chien des mers, de Marie-Aude Murail (L'Ecole des Loisirs)

C'était il y a longtemps, du temps du roi de France et des corsaires. Jean, 9 ans, s'embarque comme mousse à bord du "Chien des mers".. Il quitte Saint-Malo et sa fiancée pour aller se battre contre les ennemis de toujours : les Anglais. Le rat Balthazar fait partie du voyage... Une aventure à la mesure des jeunes lecteurs, car au royaume des fées et des rois, rien n'est impossible.

Conseils Partir en Livre 8-12 ans

Le royaume de Kensuké, de Michael Morpurgo (Gallimard Jeunesse)

Alors qu'il naviguait avec ses parents, un jeune garçon tombe à l'eau et échoue sur une île apparemment déserte. Il est sauvé par un mystérieux personnage, un soldat japonais qui depuis la guerre refuse de retourner vers la civilisation. Cette belle robinsonnade moderne est empreinte d'une grande finesse psychologique et d'une profonde humanité

Jim Curious, de Matthias Picard (Editions 2024)

Jim Curious est endormi, mais quelque chose se pose sur son visage... C'est une libellule, qui s'envole et prend la fuite à travers le miroir du salon ! Jim s'engage à sa suite et, soudain, une forêt puissante et ancestrale lui fait face ... Au coeur d'une mangrove dédaléenne, sous les frondaisons lumineuses d'une forêt primaire, aux pieds de pins millénaires, Jim le scaphandrier entame un nouveau périple ! Il sillonne un champ de lentilles d'eau sans déranger grenouilles et crocodiles, se laisse guider vers les sous-bois par d'envoûtants papillons et s'avance dans la jungle... Majestueux et tendus vers le ciel, tortueux ou intrigants : les arbres forment le décor de ce nouveau voyage en trois dimensions ! Singes, toucans, tortues, serpents : les forêts vibrent de vie, et ces rencontres rythment la marche paisible de Jim Curious. Mais, sourdement, la présence de l'homme affleure, fait surface, et interroge...

Conseils Partir en Livre 12+

Passé Minuit, de Emmanuelle Cosso (Sarbacane, Exprim")

Que s’est-il passé à cette fête du 31 décembre sur un îlot inhabité, au large de l’Île de Bréhat ? Ève ne s’en souvient pas ! C’est l’amnésie, le noir total. Et où est passée Leila, sa meilleure amie ? Lui est-il arrivé malheur comme elle le pressent ? Pourquoi ne veut-on lui dire la vérité ? Sans parler de son père et de son petit-frère qui n’habitent plus avec elle et sa mère... L’année qui va suivre, Ève va tout faire pour retrouver la mémoire, alternant moments présents et flashbacks. Le dénouement risque de dépasser ses cauchemars… Un thriller psychologique tout en tension !

Un été avec Albert, de Marie Pavlenko (Flammarion Jeunesse)

« Je l’aime ma mamie, je l’adore même, mais faut avouer, dans le classement international des vacances de folie furieuse, elle se situe assez loin derrière le camping entre potes et les amours de vacances au bord de l’océan. »

Après le bac, l’été de Soledad était tout tracé. C’était compter sans le divorce de ses parents et le début de dépression de son père. Changement radical d’ambiance et direction les Pyrénées, chez sa grand-mère. Alors que Sol imagine ses vacances vouées à un ennui mortel, un événement inattendu vient totalement les bouleverser. Entre journées en plein soleil et nuits terrifiantes, Soledad va vivre un été hors du commun.

