Les conseils lectures de Raphael SARFATI de la librairie « La Palpitante » à Mens.

Raphaël Sarfati a été libraire spécialisé en BD et en jeunesse il y a bientôt 20 ans, avant de se consacrer au dessin, à la cuisine et tout un tas d'autres choses que son chemin a jalonné sous ses pas. Pas qui l'ont, en 2015, mené à Mens. C'est lui qui est en charge de la gestion de la librairie.

La Palpitante est une librairie associative située à Mens. Derrière les arches du local si caractéristique de la place de la Halle, c'est une librairie de livres neufs et d'occasion, on y trouve des romans en tous genres, du polar, de la poésie, de la bande dessinée, des albums et des romans jeunesse, ainsi que des livres pratiques, de cuisine, de santé, d’histoire, etc.

