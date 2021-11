Les Contes d'Alsace par Sylvie de Mathuilsieux

Parution du livre les plus beaux contes d'Alsace Copier

C’est quoi un conte ? Attention, C-O-N-T-E, je ne parle pas du titre de noblesse !Oui justement, c’est pas ça. Le mot conte désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire (avant tout oral) qui relate ces récits. Qu'il vise à distraire ou à édifier, il porte en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante.

Pour le coup, ce sera plutôt “Il était une fois dans l’Est”, car en Alsace, nous sommes très bien lotis, il existe de nombreux contes qui nous parlent de plein d’archétypes, avec parfois une morale et/ou, une mise en garde. Comme de ne pas accepter de nourritures d’inconnus, comme dans Blanche-Neige. Et ce n’est pas une pomme pourrie qui vient de paraître au Verger Editeur, car Sylvie de Mathuilsieux y publie : “Les plus beaux contes d’Alsace”. Dans notre terre si pleine de légendes et de créatures mythiques, les ondines et les géants, les nains, princesses et sorcières… Vous découvrirez les histoires des frères Ribeaupierre, des géants du Nideck, du puits du Fleckenstein, des sorcières du Bastberg ou des ondines du Lac bleu… Dans ce livre : dix-sept contes traditionnels d’Alsace parmi les plus connus. Ils vous feront rire, trembler et rêver…

Vous trouverez cet album cartonné de 108 pages tout en couleur chez votre libraire préféré, garni d’illustrations de Benjamin Strickler, au prix de 15 € !

La page du livre sur le site de l'éditeur.