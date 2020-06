Les dictionnaires nous présentent les nouveaux mots pour cette cuvée 2020

Comme chaque année, la langue française s'enrichie de nouveaux mots. Locavorisme, Hackaton, Cryptomonnaie ou encore féminicide et remontada font leurs entrée dans notre dictionnaire et donc dans notre vocabulaire. Brigitte Simonin notre experte de l'orthographe et du vocabulaire nous explique ça.