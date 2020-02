Les drôles de familles dans les romans

Pour les drôles de familles Maeve a choisit de nous présenter " Les Pépètes du cacatoès" premier roman d'Élisabeth Segard et "Spellman & associés" second roman de Liza Lutz. Rien de mieux pour les vacances que de bonnes histoires de familles...drôles comme tout.

Indre-et-Loire, France

" Les Pépètes du cacatoès" premier roman d'Élisabeth Segard. Elisabeth est journaliste, blogueuse mode et écrivaine. Certains auditeurs connaissent la Tourangelle, car elle a été chroniqueuse sur France Bleu Touraine.

Le résumé : A 84 ans, Adalbert de Sainte-Sévère dirige toujours d'une main de fer la conserverie familiale. Il vit dans une grande maison à Lille, avec son cacatoès et un vieux majordome tatoué, compagnon d'armes de la guerre d'Indochine. Le jour où il meurt brutalement, ses trois héritiers, Victorien, Mathilde et Arthur, découvrent avec effarement son testament.

"Spellman & associés" second roman de Liza Lutz. "Spellman & associés" est le premier tome d'une série super drôle. Lisa Lutz a inventé une famille totalement dysfonctionnelle et aussi frappadingue qu'attachante. Bienvenue chez les Spellman, des détectives pas comme les autres.

Le résumé : Qui pourrait résister aux Spellman, la famille la plus sérieusement fêlée de la côte Ouest ? Certainement pas leur fille, Izzy, associée et néanmoins suspecte. Car, pour ces détectives-nés, rien n’est plus excitant que d’espionner, filer, faire chanter... les autres Spellman de préférence. Mélange détonant d’humour et de suspense, ce best-seller international (et son héroïne) a fait craquer Hollywood : vous n’êtes pas près d’oublier les Spellman !

