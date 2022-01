Réécoutez Pierre Nuss vous parler de ce livre aux éditions Baobab Copier

Direction Pfàscht, Pfastatt, dans le Haut-Rhin, presque 10.000 habitants. Cette commune qui s'étend de part et d'autre de la colline du Haulacker, est appelée à tort la dernière colline des Vosges, on ne trouve pas de vraie caillasse dans le sol, mais du lœss et de la glaise. Depuis le XVIIIe siècle, des galeries courent sous cette colline...Quand je dis que les galeries courent, c’est une image, Mylène.

Elles furent creusées par les tuiliers puis par les brasseurs de Lutterbach qui y stockaient au frais leur production et y affinaient du moût de raisin entre 1870 et 1914. Durant la période allemande, des caves à champagne y furent même aménagées. Ces galeries étaient connues par les habitants, dont certains s’y réfugièrent durant les bombardements de la Libération, mais elles ont toujours conservé une aura de mystère. Malgré les recherches entreprises après 2002 suite à des effondrements, elles n’ont toujours pas livré tous leurs secrets.

Je tiens à le dire tout de suite, il n’y a plus de champagne là en bas, et ces galeries très instables sont fermées au public ; mais il y reste encore d’autres mystères : qu’en est-il par exemple du QG enterré construit par le Kreisleiter Mourer, chef d’arrondissement du parti nazi à Mulhouse, qui voulait lui aussi se protéger des bombardements ? Et des réseaux souterrains figurant sur un plan de 1943 dont une partie seulement a pu être reconnue et cartographiée ? Ce livre raconte l’histoire de ces galeries et les campagnes d’investigation menées pour en percer les zones d’ombre. Il en restaure la mémoire et fait émerger au grand jour une vraie richesse patrimoniale. Les galeries et mystères des sous-sols de Pfastatt, paru aux éditions Baobab, il est disponible au prix de 29€ chez votre libraire préféré.

