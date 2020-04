Les gardiens de la lagune de Viviane Moore en compétition pour le Prix France Bleu Grands Détectives

Les Gardiens de la Lagune, l'histoire

Nous sommes en 1162, des ossements enfouis sous les décombres d’une église font ressurgir un passé que beaucoup auraient préféré garder secret… Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans le canal du Rialto. Un meurtre qui entache le nom du doge Vitale Michiel II. Malédiction, crime politique ou vengeance ?

Hugues de Tarse aura besoin de toute sa sagacité et de celle d’Eleonor de Fierville pour comprendre à quel point les Vénitiennes jouent un rôle fatal dans cette sombre histoire d’amour, de jalousies et de haine.

L'extrait

à lire aussi La Maison de l'Abbaye, de Jean d'Aillon en compétition pour le Prix France Bleu Grands Détectives

à lire aussi La poule aux oeufs d'or, de Claude Izner en compétition pour le Prix France Bleu Grands Détectives

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter !