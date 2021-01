Les grands événements du Périgord de Rudi Molleman (Geste éditions)

Souvenez-vous de l'événement de 1970 ? Quelle actualité faisait la Une de la presse en 1900 ? Rudi Molleman, passionné par l'histoire de la Dordogne, répond à ces questions. Avec son livre "Les grands événements du Périgord" chez Geste éditions, il vous replonge dans ces grands moments de l'histoire.

Résumé

Cet ouvrage regroupe les principaux événements qui ont marqué le Périgord de 1900 à nos jours. À l’aide de milliers d’articles de la presse régionale, nationale et même internationale, l’auteur a su retracer l’histoire du département. Des personnages aux mouvements sociaux en passant par la grotte de Lascaux et les événements sportifs qui ont rythmé la vie périgordine... Sans oublier des catastrophes naturelles, des crimes qui ont fait la « une »... Tant de faits mémorables qui ont ému, agité, fasciné, agacé ou réjoui les Périgordins, sont réunis pour vous faire revivre plus d’un siècle d’histoire.