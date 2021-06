Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le livre du jour Copier

J’adore lier la Grande Histoire à des anecdotes et à des lieux. Et parfois, un livre sort qui fait exactement cela. Ce sont les Hauts-Lieux de l’Histoire en Alsace, de Kévin Goeuriot, paru chez le Papillon Rouge Editeur. Saviez-vous que dans le petit village de Sessenheim, l’illustre Goethe a trouvé l’inspiration pour son fameux Faust ?

Ou qu’une modeste auberge, près de Strasbourg, a donné naissance à la chanson la plus célèbre d’Alsace ?

Couverture entière - Editions du Papillon Rouge

Ou encore que Ribeauvillé accueille, depuis le Moyen Âge, la plus vieille fête d’Alsace ? Ou enfin que le mouvement amish aux USA est né à Sainte-Marie-aux-Mines, à la fin du XVIIe siècle ?

Ce livre est une invitation à la flânerie, à la rêverie et à la découverte. Des énigmatiques rochers du Taennchel au champ de bataille du Linge, des anciennes mines du Val d’Argent en passant par la cathédrale de Strasbourg ou le Colmar des artistes, cet ouvrage offre en effet un véritable voyage à travers l’histoire de l’Alsace. Et à aller se balader partout.

Un périple qui commence à la préhistoire à Achenheim, pour ne s’achever que des milliers d’années plus tard, dans ce Strasbourg où bat désormais le cœur de l’Europe. Entre-temps, entre ces deux sites, se dresse une très longue et riche histoire. À travers 50 hauts-lieux du passé alsacien, Kévin Gœuriot se fait ici tout à la fois poète, historien et enchanteur. Tout cela dans l’unique but de faire aimer, aux résidents comme à ceux de passage, un pays plus mystérieux qu’il n’y paraît… et qui nous réserve bon nombre de surprises ! Les Hauts-Lieux de l’Histoire en Alsace, de Kévin Goeuriot, chez le Papillon Rouge Editeur, 19 € 90 chez votre libraire préféré !

