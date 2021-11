Les histoires incroyables du basket mondial sont à découvrir dans une BD Documentaire

Avis aux amateurs de basket ! Voici une bande dessinée documentaire qui retrace les histoires de ce sport, en France, aux Etats-Unis, à travers des anecdotes et des joueurs.

Le basket-ball est le deuxième sport le plus populaire en France, avec plus de 2,5 millions de pratiquant.e.s. C'est pourquoi Tony Lourenço, féru de basket lui aussi, a choisi de vous raconter des histoires et anecdotes marquantes de ce sport.

De la naissance de la très célèbre NBA, à l'histoire d'Elgin Baylor, le loser magnifique, en passant par Tony Parker ou le Limoges CSP ... 25 histoires vous seront contées, comme une bande dessinée, mais aussi avec des planches documentaires pour apprendre sur le basket. 16 dessinateurs se sont aussi associé au projet pour illustrer ces anecdotes incroyables.

Planche des histoires incroyables du basket - Editions Petit à Petit

Histoires incroyables du Basket, par Tony Lourenço, c'est à retrouver aux éditions Petit à Petit.