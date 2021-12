Les inoubliables bains municipaux de Strasbourg

Détendez-vous avec la chronique de Pierre Nuss Copier

Les voilà, enfin, ils ont rouvert, spa trop tôt ! Oui, avec un spa, d’ailleurs ! Les Bains municipaux de Strasbourg, un des joyaux de la Neustadt de Strossbori, vous accueillent à nouveau pour nager ou vous détendre.

Et cela leur vaut même un livre, paru chez ID l’édition, une sorte catalogue photo de ce lieux atypique. Jean Klein et Giljean Klein, non ce n’est pas une faute de frappe, se sont attachés pendant plus de 6 ans à faire des recherches aux Archives et dans les bibliothèques ainsi qu’à réaliser un reportage photographique de plusieurs milliers de photos… De sa mise en chantier en octobre 1905 à son classement à l’inventaire des monuments historiques en juin 2018, cet établissement aura traversé un siècle bien agité... Car derrière ses façades aux styles nourris d’histoire, ce monument centenaire déploie une modernité qui plonge ses racines dans les évolutions voire les révolutions de son temps. Leur liste impressionne : passage du charbon au fuel puis au gaz, recours au chauffage par la vapeur, au béton armé, au moteur électrique ; sans oublier la révolution de l’hygiène, essentielle ici, initiée par le savoir-faire allemand et fondée sur l’emploi massif de l’eau (vidange bi-hebdomadaire des bassins) et la chimie (ozone, chlore). Révolution sociétale aussi dans la mesure où l’accès à l’hygiène, aux soins et à l’activité physique se veut à la portée de tous.

Début XXe, la salle de bain privative n’existait pas. On attrapait même les chiens errants pour les laver aux bains municipaux, pour éviter la propagation des puces. Aujourd’hui, le lieu vous invite à la détente, avec plein de nouveautés. Coup d'œil dans le rétro des Bains Municipaux de Strasbourg avec ce très beau livre, une belle idée cadeau, à 35 € chez votre libraire préféré.

Le livre sur le site de l'éditeur ID l'édition.