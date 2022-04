Les libraires s'invitent près de chez vous avec la Fête de la librairie indépendante

la Fête de la Librairie Indépendante à Charlieu le 23 Avril

Jean Baptiste de la librairie à spirale à Charlieu est notre invité dans le cadre de la Fête de la Librairie Indépendante à Charlieu le 23 Avril prochain La Fête de la librairie indépendante 2022 se tiendra samedi 23 avril 2022, dans toute la France ainsi qu'en Belgique et au Luxembourg. S'inspirant de la San Jordi, fête catalane pendant laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes, des centaines de libraires offriront à tous leurs visiteurs un livre et une rose ! La fête de la librairie ouverte à tous une nouvelle façon de faire découvrir votre libraire et de mettre un coup de projecteur sur les librairies près de chez vous . Au programme découverte de livres , nouveautés , les coulisses d'une librairie . A découvrir le livre de l'année avec 50 auteurs , on leur a proposé de partir sur une ile déserte et on leur a demandé quel serait les livres qu'ils prendraient sur l'ile