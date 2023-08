Les libraires vauclusiens préparent la rentrée littéraire

Depuis ce mercredi 16 août, les livres font leur rentrée dans les librairies. Au programme, les nouveautés de Sorj Chalandon, Amélie Nothomb ou encore Salman Rushdie.

ⓘ Publicité

En Vaucluse, certains libraires attendent beaucoup de ce rendez-vous littéraire. C'est le cas de Didier Bonnet, qui tient la Librairie de l'Horloge à Carpentras : "on attend des clients, on attend que les gens nous accompagnent dans de belles découvertes". Cependant, l'inflation entraîne quelques craintes. "On sait que les gens ont moins de pouvoir d'achat, et le prix des livres a un peu augmenté", confie Didier Bonnet.

Un nombre de publications en baisse

Cette année, la rentrée littéraire introduit 466 nouvelles publications. Il s'agit du nombre de titres le plus bas des années 2000. Pourtant, le travail reste colossal pour les libraires. "C'est toujours compliqué de savoir les livres qu'il faut lire, ceux qu'il faut défendre", explique Didier Bonnet.

Librairie de l'Horloge à Carpentras, le mercredi 16 août 2023. © Radio France - Tina IUNG

Face à ce grand nombre de publications, les libraires aiguillent leurs clients. A la Comédie Humaine, à Avignon, on aime indiquer les favoris du libraire : "on ne peut pas lire tous les livres [de la rentrée littéraire], mais on en a lu quelques uns et on rajoute des petites pastilles 'coup de cœur' sur ceux qu'on a beaucoup aimé", raconte Lila, étudiante-libraire depuis un an.

A la Libraire de l'Horloge, on organise même des séances de présentation de la rentrée littéraire. "Trois vendredis en fin de journée, plutôt à partir de mi-septembre, on présente les ouvrages qu'on a lu. On leur dit à la fois les coups de cœur, mais aussi les réserves qu'on peut avoir sur certains ouvrages", décrit Didier Bonnet.

Le livre qu'il recommande cette année ? Le grand secours, de Thomas B. Reverdy, qui parle de l'éducation dans les banlieues sur fond de violences policières. Lila, elle, conseille vivement La ville introuvable, de l'auteur chinois Yu Hua.