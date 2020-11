Les librairies font de la résistance !

On vous propose donc de contacter les librairies près de chez vous, afin de faire vivre les commerces de proximité !

La librairie Monfort

Dès aujourd’hui, un service de commande et retrait sur place sera mis en place, de 9h30 à 12h30, le mardi, mercredi, vendredi et samedi.

45-37 Grand Rue, 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 28 88 51

librairie-montfort@hotmail.fr

Le site : Librairie Monfort

Edition et librairie Elan Sud

Commandes directement par téléphone ou sur le site internet avec livraison, ou retrait sur rendez-vous, règlement sur place. Livraison à domicile sur Orange. Du lundi au vendredi.

233 Rue de Rome, 84100 Orange

04 90 70 78 78

librairie@elansud.fr

Le site : Edition et librairie Elan Sud

Librairie Le Passeur de l’Isle

Disponible pour le retrait de livres, du mardi au dimanche de 10h à 13h. Les contacter soit par mail, soit par le site place des libraires. Spécifiquement cette semaine, changement en fonction des nouvelles dispositions du gouvernement.

7 place de la liberté, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

04 90 02 39 22

lepasseurdelisle@gmail.com

Le site : Librairie Le Passeur de l'Isle

La librairie de L’Horloge à Carpentras

Disponible pour le retrait des commandes sur place, réalisées au préalable par mail ou téléphone. Ouvert de 10h à 12h30, et de 16h à 19h, sauf le dimanche. Toutes les informations sur le site internet.

12 Rue de l'Évêché, 84200 Carpentras

04 90 63 18 32

contact@librairiehorloge.com

Le site : Librairie de L'Horloge

La Librairie des bulles et des lignes

Retrait des commandes réalisées au préalable par téléphone par mail, du mardi au samedi inclus, de 10h à 18h. N’hésitez pas à laisser un mot dans le boîte aux lettres si jamais, à côté de la porte !

37 place du Portail Neuf 84210 Pernes-les Fontaines

04.90.61.30.60

librairiedesbullesetdeslignes@orange.fr

Le site : Librairie des bulles et des lignes

Librairie Gulliver à Carpentras 06 34 21 49 20 Céline Allies

Possibilité aussi de cliquer et de collecter vos livres, via le site internet. Vous pouvez joindre la librairie par mail, téléphone, et par facebook. Trois jours de retrait, le mercredi vendredi et samedi, de 10h à 13h, et de 16h à 18h30.

4 rue porte de Monteux 84200 Carpentras

06 34 21 49 20

contact@gulliver-librairie-galerie.com

Le site : Librairie Gulliver