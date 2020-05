Les librairies indépendantes du Doubs et du Jura s'organisent

Les librairies du Doubs et du Jura s’organisent

Fermées depuis le 16 mars les Librairies s’organisent depuis quelques jours pour répondre à vos besoins de livres. A Besançon la librairie Forum , Réservoir books, les Sandales d’Empédocle ou Mine de rien... Du côté de Morteau la librairie les 3 Souhaits, et les Arcades à Lons-le-Saunier ont mis en place des Drives .

Attention, les commandes doivent le plus souvent s’effectuer en amont de votre passage (généralement via le site internet du libraire ou par mail) . Renseignez-vous directement auprès des librairies pour en savoir plus. Et vous pourrez retirer votre commande directement à la librairie ou dans un commerce partenaire, comme la Boulangerie des Carmes à Besançon face à la libraire des Sandales. Du lundi au vendredi, 8h à 13h, et vous pourrez en même temps acheter votre pain et les croissants !