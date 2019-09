Les livres de la rentrée avec Maeve

Cette semaine deux romans qui a priori n’ont rien à voir l’un avec l’autre: "La grande course de Flanagan" de Tom McNab et "Une bête au paradis" de Cécile Coulon

Tours, Indre-et-Loire, France

"La grande course de Flanagan" de Tom McNab aux éditions "Autrement"

Traverser les USA en courant - ils l'ont fait ! La plus grande course à pied jamais organisée aux Etats-Unis : c'est l'incroyable défi que lance Charles C. Flanagan, alors que le pays s'enfonce dans la crise de 1929.

Sur la ligne de départ, à Los Angeles, ils seront plus de 2000 participants. 5 063 km plus tard, quelques centaines seulement atteindront New York.

Au fil de leur incroyable course, ils apprendront à se connaître, trouveront l'amitié, l'amour... Ensemble, ils iront au bout d'eux-mêmes. Un roman passionnant et inspirant, tiré d'une histoire vraie.

"Une bête au paradis"de Cécile Coulon aux éditions" L'Iconoclaste".

La vie d'Emilienne, c'est le "Paradis", cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux

C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage, il s'appelle Alexandre!

La passion que Blanche voue au Paradis la domine tout entière, et quand Alexandre part pour la ville, tout s'effondre!

Lorsqu'un jour il revient au village, la vengeance est au rendez-vous.