Les livres de la rentrée avec Maeve

Cette semaine deux romans sur la folie, du moins sur les asiles d'aliénés "Le bal des folles" de Victoria Mas et "La salle de bal" d'Anna Hope.

"Le bal des folles" de Victoria Mas aux éditions Albin Michel (août 2019)

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.

Le temps d’une soirée le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires.

Ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres.

Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

"La salle de bal" de Anna Hope aux éditions Gallimard (août 2017)

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis l’enfance.

Si elle espère d’abord être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l’institution

Les hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l’intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal.

Ella y retrouvera John, un « mélancolique irlandais ». Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris

A la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser et a de grands projets pour eux.

Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John.

