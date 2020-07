"Je t'aide, moi non plus", une bande dessinée pleine d'humour, mais au message fort sur le monde animal et la nature qui nous entoure. A découvrir aux Editions Delachaux et Niestlé.

Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Je t'aide, moi non plus" par Gilles Macagno

Je t'aide, moi non plus par Gilles Macagno

"Je t'aide, moi non plus" est une bande dessinée pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au monde animal et à la nature. Cette bande dessinée n'est pas centrée sur l'humanité, mais sur tous les liens positifs du microbe à la baleine bleue. Les personnages de ce livre, le professeur Noyau, accompagné par Darwin et Kropotkine vont nous montrer par leurs expériences que ce sont les alliances et la solidarité qui cimentent l'ensemble du vivant.

Ecoutez l'interview de Gilles Macagno, l'auteur de "Je t'aide, moi non plus" Copier

Sans les champignons, il n'y aurait pas de forêts de chênes. Sans les algues microscopiques, le Vercors n'existerait pas. Sans bernard-l'hermite, pas d'anémone, et sans anémone, pas de bernard-l'hermite. Voila quelques exemples de ce que vous pourrez apprendre dans cet ouvrage documentaire passionnant qui nous fait réfléchir sur notre rapport à la nature, aux animaux et peut-être quand même aux humains, car si le monde animal fonctionne grâce à la solidarité, n'oublions pas que nous sommes, nous aussi, des animaux.

Je t'aide, moi non plus par Gilles Macagno - Editions Delachaux et Niestlé

Formé à la biologie, la zoologie, la botanique et la savantologie, Gilles Macagno, l'auteur de cette ouvrage est fasciné par ces questions animales. Après des livres illustrés sur la science, il passe maintenant à la bande dessinée et nous offre ce livre positif, intéressant et au message fort. "Je t'aide, moi non plus", est à retrouver aux Editions Delachaux et Niestlé.