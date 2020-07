Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : « L’affaire Clara Miller » d’Olivier Bal

Un lac maudit. Un journaliste opiniâtre. Une rock star retranchée dans son manoir. Un roman choral vertigineux. Après « Les limbes » et « Le maître des Limbes », Olivier Bal reprend la plume pour plonger le lecteur dans une enquête surprenante. A travers le regard et la vision de six personnages, l’auteur raconte l’enquête autour de « L’affaire Clara Miller ». Cette journaliste retrouvée morte dans un lieu maudit au milieu des forêts du New Hampshire : le lac aux suicidées. Et pourtant, le reporter Paul Green ne veut pas croire au suicide de cette jeune femme qu’il a côtoyée quelques années auparavant.

Olivier vous présente Clara Miller.

Ecoutez l'interview d'Olivier Bal auteur de "L'affaire Clara Miller" Copier

Six personnages, deux époques… et une enquête qui tient le lecteur en haleine. Parmi les personnages au cœur de l’intrigue : Mike Stilth, une rock star très célèbre qui vit retranchée à quelques kilomètres du lieu du « crime ».

J'ai essayé d'imaginer la plus grand star au monde. Mon récit se place dans les années 90, une époque où les stars étaient isolées du monde. Mike Stilth, c'est un peu de Tom Cruise, de Mike Jagger et de Mickael Jackson

Entouré de fidèles, Mike intrigue Paul. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne autour du domaine, épie, surveille. Avec cette question : et si, du manoir, la route menait directement au lac ?

Qui a tué la journaliste Clara Miller ? - DR

A la manière d’un Brian De Palma et ses films noirs, Olivier Bal nous embarque dans une ambiance sombre. Au fil des pages, les lecteurs avancent en eaux troubles, à la manière des personnages imaginés par l’auteur.

« L’affaire Clara Miller » d’Olivier Bal paru aux éditions XO