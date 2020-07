Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : « La basse... court toujours » de Gordon Zola

Qu’on se le dise, Gordon Zola n’a rien perdu de son humour, ni de son ton « impolitiquement correct ». Et tant mieux. A l’occasion des 60 ans des Beatles, l’auteur revient sur le devant de la scène avec un livre pas comme les autres. « La basse… court toujours » n’est pas un énième livre consacré aux quatre garçons dans le vent. C’est LA première autobiographie de la basse Höfner de Paul McCartney.

Retour à Hambourg dans les années 60. Les Beatles débarquent en ville pour rôder leurs voix et leur technique. Leur objectif : devenir les plus grands musiciens du monde. Dans une boutique hambourgeoise, Paul McCartney déniche une basse. « Little Babby », c’est le nom de notre héroïne, va nous raconter cette aventure hors du commun qui va faire des quatre de Liverpool le symbole d’un monde nouveau.

Après « Et si les Beatles n'étaient jamais allés sur la Lune » publié sous le pseudonyme d'Erik Ornakin en 2017, Gordon Zola rend une nouvelle fois hommage aux Beatles. L’humour est toujours là, telle une ligne directrice !

Habituellement, je suis plutôt dans le roman burlesque, très fantaisiste avec beaucoup de jeux de mots. Pour ce roman, je l'ai un peu atténué pour en faire une histoire d'amour entre la basse et Paul, mais bien sûr, il y a toujours des jeux de mots et des pirouettes à droite et à gauche

Si vous avez aimé les enquêtes du commissaire Guillaume Suitaume ou encore les aventures parodiques de Saint-Tin et son ami Lou, vous allez dévorer ce nouvel ouvrage à l’humour juste signé de Gordon Zola.

Pourquoi on aime « La basse… court toujours » ?

Véritable incursion dans la musique des Beatles, ce roman dépoussière l’histoire de ce groupe mythique avec un ton enlevé et loufoque !

« La basse... court toujours » aux éditions du Léopard masqué de Gordon Zola.