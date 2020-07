Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "La fille de l'océan" par Alexis Aubenque

Entre suspens insoutenable et messages résolument positifs, Alexis Aubenque a écrit le livre de votre été : "La fille de l'océan"

Que diriez vous d'un voyage en Californie pendant vos vacances d'été locales à cause de la crise sanitaire ? Alexis Aubenque vous propose "La Fille de l'Océan", un polar qui rythmera votre été avec trois histoires en une. Celle de Vicky Lance, célèbre star du rock, sauvée alors qu'elle manquait de se noyer dans le Pacifique par le plaisancier Jason Zimmer. Celle de Roxane Parker, aussi, mère de deux enfants, danseuse dans un club de strip-tease qui rêvait pourtant de Broadway. Elle est interrogée par Keith Morrison, journaliste au Santa Barbara News, pour des portraits d'hommes et de femmes ordinaires. Et enfin, celle de Sandy Dawson, ou plutôt de son cadavre retrouvé dans la campagne californienne. Evidemment, les trois histoires sont liées, mais comment ?

Ecoutez l'interview d'Alexis Aubenque, l'auteur de "La fille de l'océan" Copier

Alexis Aubenque n'aime pas s'ennuyer, et c'est l'énergie qu'il nous partage dans son roman, loin de la France, sur les plages de la côte ouest des Etats-Unis. Auteur prolixe de fantasy, de polar, et peut-être un jour de séries télévisées à suspens (à bon entendeur !) il poursuit l'aventure californienne de La Fille de la Plage avec cette nouvelle sortie idéale pour l'été. Ce n'est pas un polar sombre, mais une histoire pleine de messages positifs : la célébrité et l'argent ne font pas le bonheur, c'est l'amour qui est la clef.

La fille de l'Océan par Alexis Aubenque - Editions Hugo Poche

La Fille de l'Océan est à retrouver aux Editions Hugo et Cie dans la collection Suspens, en format roman ou de poche, à mettre dans son sac de plage, ou dans son sac à dos !