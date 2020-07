Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "La relique du chaos", dernier tome de la saga Soleil Noir

La saga du Soleil noir est une trilogie se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, elle présente les secrets du nazisme et notamment la prédilection de certains pour l'ésotérisme. Nous suivons les pas de l'agent double Thomas Marcas et de ses acolytes partis à la recherche des reliques mystérieuses tant convoitées par les nazis.

Ce dernier tome, La Relique du Chaos, nous entraîne au milieu d'une guerre occulte, celle de la recherche de la quête des Swastikas, et notamment de la quatrième et dernière relique : une croix gammée antique aux pouvoirs mystérieux dont la légende raconte que celui qui la détient deviendrait le maître du monde.

Ce troisième volet, comme toute la saga, est l'oeuvre de deux écrivains, Jacques Ravenne, écrivain et spécialiste des manuscrits anciens, et Eric Giacometti, journaliste au Parisien et scénariste de la bande dessinée Largo Winch. Duo indissociable depuis le lycée, les deux comparses ont déjà réalisé ensemble un documentaire pour France 5 et la RTBF sur les archives maçonniques volées par les nazis, et continuent dans ce nouvel ouvrage à mêler fiction et découvertes historiques surprenantes. Vous apprendrez tout, dans cette saga, sur les recherches occultes des acteurs de la Seconde Guerre mondiale.

La Relique du Chaos par Jacques Ravenne et Eric Giacometti - Editions JC Lattès

La Relique du Chaos, troisième tome de la saga du Soleil Noir, est à retrouver aux éditions JC Lattès, tout comme les premiers volets.