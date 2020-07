Casserez vous le code en musique avec "Le code et la Diva", le nouvel ouvrage de Christian Grenier, aux éditions Rouergue ?

Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Le code et la Diva" de Christian Grenier

Christian Grenier, Le Code et la Diva

Une famille : les Gémeaux. Un père fortuné qui décède suite à un accident de voiture. Et ses deux fils : un, endetté jusqu'au cou qui a plus que jamais besoin de son héritage, et l'autre, Rémi, qui va tenter de débloquer le compte de bitcoins de son père grâce à un code. Si Gérard Gémeaux avait l'habitude de piéger ses fils avec des énigmes, ces derniers auront tout de même besoin de 416 pages pour déchiffrer les 80 caractères, clef de centaines de millions d'euros.

"Le Code et la Diva" est un roman policier, certes, mais aussi musical. Celle qui aidera Rémi à déchiffrer le mystérieux code, est peut-être la Diva, la cantatrice présente aux obsèques de l'homme d'affaire. Les œuvres chantées par cette femme, ainsi qu'un marque-page caché dans le roman, vous aideront peut-être à découvrir le code.

Alors, qui de vous, ou de Rémi arrivera en premier à casser le code pour accéder aux comptes de Gérard Gémeaux, 39e fortune de France ?

Quand on lit un livre policier, c'est toujours une course entre l'enquêteur et le lecteur. Toujours avec l'espoir que le lecteur n'y parviendra pas.

Le Code et la Diva - Editions Rouergue

Auteur de science-fiction, de livres jeunesses, et de policier, Christian Grenier publie "Le Code et La Diva", un roman à la croisée de ses passions : informatique, énigmes et musique. Il est à retrouver dans la collection Noir, aux éditions Rouergue.