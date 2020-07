Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Le couteau de Nontron" par Bernard Givernaud

Le couteau est un accessoire essentiel : des premiers faits de pierre ou de silex, il est devenu un outil, mais aussi un compagnon du quotidien. Bernard Givernaud en a d'ailleurs plein de souvenirs, dès l'enfance avec son tout premier couteau offert par son père, aux aventures en colonies de vacances, jusqu'à aujourd'hui, collectionneur passionné de couteaux en tous genres.

Bernard Givernaud s'est intéressé au couteau de Nontron, car il s'est d'abord rapproché de lui géographiquement. Le Nontron, produit artisanalement et en petites quantités dans le Périgord, a traversé le temps, et a une histoire pleine de légendes et d'anecdotes.

Le couteau de Nontron est un livre rempli de réponses à vos questions, de photographies, de collections, et de schémas, pour tout comprendre et tout savoir sur celui-ci. C'est le fruit d'une vingtaine d'années de recherches pour Bernard.

Bernard Givernaud, le passionné de coutellerie - Editions De Borée

Le couteau de Nontron par Bernard Givernaud est à retrouver aux éditions De Borée, tout comme son ouvrage sur les couteaux figuratifs sorti en 2013.