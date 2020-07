Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Le meilleur rôle de ma vie" par Cynthia Kafka

Ellie Lobster a 24 ans, un caractère bien trempé, et surtout un rêve. Son rêve : celui de quitter sa picardie natale pour devenir actrice. Malgré sa détermination et les nombreux castings, Ellie ne décroche aucun rôle. Jusqu'au jour où un rendez-vous professionnel pourtant raté lui offre une opportunité : celle de s'envoler pour vivre son rêve en Californie. Évidemment, Ellie ne sera pas la plus grande star d'Hollywood, mais plutôt celle d'un camping car familial entre lectures de tarot et problèmes avec la mafia.

Ecoutez l'interview de Cynthia Kafka, l'autrice du roman " le meilleur rôle de ma vie" Copier

Cynthia Kafka écrit ce livre avec beaucoup d'humour et de dérision, parle aux plus jeunes qui auraient des envies de célébrité et de succès, mais aussi aux plus âgés qui retrouveront en ce livre une âme de jeune adulte. Ellie Lobster est une aventurière qui n'hésite pas à traverser les épreuves, pleine d'espoir malgré les péripéties rocambolesques qu'elle rencontre. Elle parle autant à ceux qui broient du noir que ceux qui ne savent plus que faire de leur dynamisme, comme les autres personnages auxquels on peut s'identifier.

"Le meilleur rôle de ma vie" va vous faire sourire, rire aux éclats et voyager cet été. Il est à emporter dans vos sacs de plage, vos sacs à dos de randonnée ou dans les transports.

Le meilleur rôle de ma vie - Cynthia Kafka

Le meilleur rôle de ma vie, par la blogueuse Cynthia Kafka est à retrouver sur son site mamanbavarde.fr et dans quelques librairies périgourdines (librairie Montaigne à Bergerac et espace culturel de Trélissac), tout comme ses autres livres !