Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Le Petit La Boétie illustré"

Le discours de la servitude volontaire est une oeuvre classique d'Etienne de La Boétie, véritable réquisitoire contre l'absolutisme, écrit au 16e siècle par cet auteur encore adolescent. Les œuvres classiques ne sont pas toujours des bons souvenirs pour ceux qui les ont étudié à l'école, et parfois une charge pour les actuels collégiens ou lycéens.

Ce livre, "Le Petit La Boétie illustré", premier de la collection Silex des Editions du Ruisseau, permet de rendre accessible ce grand texte et de mettre en avant le patrimoine littéraire périgourdin. C'est d'ailleurs l'association Périgord Patrimoines qui se cache derrière ces éditions.

De nombreux et talentueux illustrateurs ont participé au projet du "Petit La Boétie illustré", Alain Carrier, Pancho, Wozniak, ou encore Selçuk ou Siné. Différents styles d'illustrations et de messages sont proposés pour une heure et demi de lecture qui ouvre l'esprit. Aussi, cet ouvrage propose une préface et une postface dont les concepteurs, Romain Bondonneau et Enora Boutin sont particulièrement fiers. Tout d'abord, la préface est écrite par le grand psychiatre Boris Cyrulnik. Une préface touchante et bouleversante qui fait écho à son histoire personnelle, car, étant le seul de sa famille à avoir échappé aux déportations pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est raccroché au texte de La Boétie. Il nous montre dans cette préface que La Boétie nous permet d'échapper aux règles de domination dans les groupes humains avec beaucoup de lucidité. Quant à la postface, c'est la cinéaste chilienne Carmen Castillo qui s'en est chargée. Plus jeune, elle travaillait au près de Salvador Allende, et a donc vécu en première ligne le coup d'état de Pinochet. Elle aussi, s'est raccrochée à La Boétie pour sa pensée qu'elle continue de trouver subversive et extrêmement moderne, en miroir avec la situation actuelle de son pays.

En somme, un livre qui vous ouvrira les portes de la littérature et de la philosophie, ou qui vous donnera une seconde lecture des œuvres du sarladais Etienne de La Boétie. "Le Petit La Boétie illustré" conçu par Romain Bondonneau et Enora Boutin, aux Editions du Ruisseau.

A suivre dans la même collection, si vous êtes convaincus, Le Petit Montaigne illustré !